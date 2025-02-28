Якою буде погода в перші дні весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Субота, 1 березня

У суботу, 1 березня, територія України розділиться на дві частини - з опадами і без. Так, дощі накриють усі західні області, включно з Житомирською.

Починаючи з Вінницької області, включно з Києвом, до дощів додасться і сніг. Змішані опади ймовірні в центральних областях із переходом на північні - Чернігівську та Сумську, а також південні - Одеську та Миколаївську.

Без опадів буде в:

Харківській, Донецькій, Луганській;

Дніпропетровській, Запорізькій;

Херсонській та в Криму.

Вночі в більшості регіонів буде мороз. Максимально він вдарить до -11 градусів, у Харківській області. -10 градусів буде в Луганській, -9 - у Донецькій та Сумській областях.

Найтепліше в Україні 1 березня буде в західних областях, максимально до +9, на Закарпатті. У Києві сніг, вночі до -2, вдень до +2.



Погода в Україні 1 березня (meteo.gov.ua)

Неділя, 2 березня

У неділю, 2 березня, в Україні опадів стане менше, але повністю вони не зникнуть. Дощі ймовірні на Закарпатті, на Прикарпатті, у Львівській та Чернівецькій, Одеській областях.

Сніг із дощем імовірні в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській областях. На решті території сухо.

Максимальний мороз також імовірний у Луганській області, -11 градусів. Удень найтепліше буде на Закарпатті, до +8 градусів. У Києві без опадів, вночі до -2, вдень до +4.

Погода в Україні 2 березня (meteo.gov.ua)