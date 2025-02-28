Якою буде погода в перші дні весни. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

На вихідних, 1-2 березня, в Україні погода не нагадуватиме весну. Вночі ймовірний сильний мороз, хоча вдень очікуються відчутні "плюси".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У суботу, 1 березня, територія України розділиться на дві частини - з опадами і без. Так, дощі накриють усі західні області, включно з Житомирською.
Починаючи з Вінницької області, включно з Києвом, до дощів додасться і сніг. Змішані опади ймовірні в центральних областях із переходом на північні - Чернігівську та Сумську, а також південні - Одеську та Миколаївську.
Без опадів буде в:
Вночі в більшості регіонів буде мороз. Максимально він вдарить до -11 градусів, у Харківській області. -10 градусів буде в Луганській, -9 - у Донецькій та Сумській областях.
Найтепліше в Україні 1 березня буде в західних областях, максимально до +9, на Закарпатті. У Києві сніг, вночі до -2, вдень до +2.
Погода в Україні 1 березня (meteo.gov.ua)
У неділю, 2 березня, в Україні опадів стане менше, але повністю вони не зникнуть. Дощі ймовірні на Закарпатті, на Прикарпатті, у Львівській та Чернівецькій, Одеській областях.
Сніг із дощем імовірні в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській областях. На решті території сухо.
Максимальний мороз також імовірний у Луганській області, -11 градусів. Удень найтепліше буде на Закарпатті, до +8 градусів. У Києві без опадів, вночі до -2, вдень до +4.
Нещодавно в Івано-Франківській області, поблизу села Манява, через сильні морози замерз один із найвищих водоспадів України - Манявський водоспад.
Температура повітря в регіоні опускалася до -21…-23°C, що призвело до повного замерзання водоспаду. Вода перетворилася на довгі блискучі бурульки, створюючи казковий зимовий пейзаж.
Це унікальне природне явище приваблює численних туристів та місцевих жителів.
Нагадаємо, наприкінці січня замерз та покрився кригою Ніагарський водоспад.
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