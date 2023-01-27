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Якою буде погода в останній місяць зими: прогнозу Укргідрометцентру на лютий

Фото: у лютому очікується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-83 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в Україні складає 0-6 градусів морозу, на півдні та Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури в Україні - 15-39 градусів морозу, абсолютний максимум температури 12-24 градусів тепла, на півдні та південному заході до 24 тепла.

Середня місячна кількість опадів у лютому становить 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Нагадаємо, середньомісячна температура грудня 2022 року у Києві склала 0,7 градусів морозу, що вище за кліматичну норму на 1,1 градусів.

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