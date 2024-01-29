Якою буде погода в лютому: прогноз Укргідрометцентру на останній місяць зими

За прогнозом синоптиків, Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика лютого

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря складає 0-5 градусів морозу, на високогір‘ї Карпат 6 градусів морозу, на півдні Одеської області, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39 градусів морозу, на півдні Одеської області та Криму 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 12-20 градусів тепла, у південно-західних, південних областях та в Криму місцями 21-24 градусів тепла, на високогір‘ї Карпат 9-11 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, у гірських районах 53-89 мм, на високогір′ї Карпат до 108 мм.