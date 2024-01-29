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Какой будет погода в феврале: прогноз Укргидрометцентра на последний месяц зимы

Фото: синоптики прогнозируют теплый февраль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика февраля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на высокогорье Карпат 6 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами 1-4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39 градусов мороза, на юге Одесской области и Крыма 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 12-20 градусов тепла, в юго-западных, южных областях и в Крыму местами 21-24 градуса тепла, на высокогорье Карпат 9-11 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в горных районах 53-89 мм, на высокогорье Карпат до 108 мм.

 

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

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