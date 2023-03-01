UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якою буде погода у березні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць весни

Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на березень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм, що в межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у складає 0-6 градусів тепла, на високогір'ї Карпат 3 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27 градусів морозу; абсолютний максимум - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-15 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір'ї Карпат до 135 мм.

Нагадаємо, в Києві за січень 2023 року було оновлено 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр