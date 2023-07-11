За якої умови може прискоритися наступ ЗСУ на півдні: думка експерта

За його словами, основні бої в Запорізькій області йдуть в районі П'ятихаток і в напрямку Роботиного, а також - по обох берегах річки Малі Яли у Донецькій області (напрямок Старомлинівки). Одна з головних перепон для швидкого просування ЗСУ - щільне мінування цих територій.

На думку Коваленка, на цій території наступ йтиме обережно, аби зберегти життя українських військових.

"Там найбільш щільна концентрація елементів мінно-фугасного типу, тому блискавичного просування не буде. Та й треба пам'ятати, що можуть бути досягнення, про які поки не можна повідомляти офіційно. Але все одно події вказують на те, що окупанти не можуть зупинити Сили оборони України та змушені залишати позиції", - розповів експерт.

Однак Коваленко не виключає, що наступ на півдні може бути прискорений, але лише після прориву другої лінії оборони якраз у районах Роботиного та П'ятихаток у бік Токмака та Василівки (Запорізька область).

"Знову ж таки все залежить від того, як цю ситуацію оцінюватиме командування. Тому що якщо говорити про якісь швидкі штурмові дії, то швидкість - це не завжди якість. Швидкість - це ще й збільшення втрат. Якщо це буде недоцільно, то тиснути на ворога будуть поступово та покроково", - додав експерт.

Контрнаступ ЗСУ

За останніми даними Генштабу, українські війська продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та б'ють по ворожих цілях противника.

Водночас ЗСУ стримують наступ росіян на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Нещодавно генерал Олександр Сирський зазначав, що у росіяни у Бахмуті перебувають у пастці, а Сили оборони беруть місто під вогневий контроль.