За якої суми боргу українцям не будуть відключати світло: відповідь Міненерго

Як відзначила Гринчук, наразі на законодавчому рівні не визначено мінімальну суму боргу за якої можуть відключити енергопостачання.

"Однак, згідно з ринкових умов, підключення повторне (після відключення, - ред.) відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менше ніж половина прожиткового мінімуму, тобто, 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу - оплачує також й підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам в кого ця сума заборгованості менше", - пояснила заступниця міністра енергетики та додала, що це з "економічних міркувань".

Відключення ще не почались

За словами Гринчук, згідно з постановою уряду, спочатку постачальник електроенергії повинен повідомити споживача про заборгованість й можливе відключення світла.

"Це протягом 10 днів будуть вестись консультації про те, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Також є можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, тобто, визначити графіки погашення й суми", - відзначила заступниця міністра.

Що передувало

Наприкінці 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги. Як відзначав енергопостачальник Yasno, відключення розпочнуться вже з кінця січня.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, чому було скасовано заборону.