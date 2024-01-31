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За якої суми боргу українцям не будуть відключати світло: відповідь Міненерго

Фото: за якої суми боргу українцям не будуть відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ймовірно, постачальники не відключатимуть світло тим українцям, чий борг за електропостачання нижче за половину прожиткового мінімуму, який складає 1514 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі національного телемарафону.

Як відзначила Гринчук, наразі на законодавчому рівні не визначено мінімальну суму боргу за якої можуть відключити енергопостачання. 

"Однак, згідно з ринкових умов, підключення повторне (після відключення, - ред.) відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менше ніж половина прожиткового мінімуму, тобто, 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу - оплачує також й підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам в кого ця сума заборгованості менше", - пояснила заступниця міністра енергетики та додала, що це з "економічних міркувань". 

Відключення ще не почались 

За словами Гринчук, згідно з постановою уряду, спочатку постачальник електроенергії повинен повідомити споживача про заборгованість й можливе відключення світла. 

"Це протягом 10 днів будуть вестись консультації про те, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Також є можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, тобто, визначити графіки погашення й суми", - відзначила заступниця міністра. 

Що передувало 

Наприкінці 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги. Як відзначав енергопостачальник Yasno, відключення розпочнуться вже з кінця січня

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, чому було скасовано заборону

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