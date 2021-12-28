ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За "ковідну" тисячу дозволять купити ліки лише одній категорії українців

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 грудня 2021 11:38
За "ковідну" тисячу дозволять купити ліки лише одній категорії українців Фото: пенсіонери зможуть купити на ковідну тисячу ліки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перелік товарів, які можна придбати вакцинованим від COVID-19 за 1 тисячу гривень з державного бюджету, буде розширений у січні 2022 року. Пенсіонери зможуть витратити ці гроші ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"З січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше 60 років спрямувати кошти на придбання ліків", - сказала перша віце-прем’єр міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За даними міністерства, заявки на отримання 1 тисячі гривень вже подали 6,5 млн вакцинованих українців. З державного бюджету на реалізацію програми вже спрямовано 3 млрд гривень коштів.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".

Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядає наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.
Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика