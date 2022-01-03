"Ковидная тысяча": сколько денег потратили украинцы

Более 6,1 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". 638 млн гривен граждане уже потратили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Украинцы за три недели открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

На сегодня перечень услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу", выглядит следующим образом: