"Ковидная тысяча": сколько денег потратили украинцы
Фото: почти 640 млн гривен украинцы потратили из "ковидной тысячи" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Более 6,1 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". 638 млн гривен граждане уже потратили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Украинцы за три недели открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.
Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
На сегодня перечень услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу", выглядит следующим образом:
- железнодорожные и авиабилеты по Украине;
- билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или на концерт;
- абонемент в спортзал;
- товары в книжных магазинах.
Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.