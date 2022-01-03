"Ковідна тисяча": скільки грошей витратили українці

Понад 6,1 млн вакцинованих українців подали заявки на отримання "ковідної тисячі". 638 млн гривень громадяни вже витратили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Українці за три тижні відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "дія".

На сьогодні перелік послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу", виглядає наступним чином: