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"Ковидная тысяча". Программу планируют расширить: на что еще можно будет тратить средства

Автор: Анастасия Рокитна

"Ковидную тысячу" смогут получить дети в возрасте 14-18 лет. Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению соответствующей программы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "єПідтримка" вакцинированными лицами старше 60 лет, сообщили на совещании.

Кроме того, Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. Появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

Напомним, украинцы потратили более 1,3 млрд гривен в рамках программы "еПідтримка".

Ранее в Минцифре рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.

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