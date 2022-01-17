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"Ковідна тисяча". Програму планують розширити: на що ще можна буде витрачати кошти

Автор: Анастасія Рокитна

"Ковідну тисячу" зможуть отримати діти віком 14-18 років. Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення відповідної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років, повідомили на нараді.

Крім того, Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. З’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років.

Нагадаємо, українці витратили понад 1,3 млрд гривень в рамках програми "еПідтримка".

Раніше в Мінцифри розповіли, коли і як на" ковідну " тисячу можна буде купити ліки.

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