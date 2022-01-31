UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Ковидная тысяча". Названы сроки окончания программы

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Программа продлится год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

  • 1 этап - получение средств будет происходить через приложение "Дия".
  • 2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.

Напомним, в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию. В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавирусасертификат вакцинации