"Ковідна тисяча". Названо терміни закінчення програми

У Міністерстві економіки повідомили, скільки ще буде тривати програма по виплаті "ковідної тисячі". Програма триватиме рік.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".
Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Вони буде тривати до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів:
Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, повідомили в Мінекономіки.
Нагадаємо, в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію. Зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.