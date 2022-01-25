Экономический паспорт, "ковидная" тысяча и пенсионная реформа: как это повлияет на госбюджет

Как пояснил изданию исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук, затраты на проект выплат за вакцинацию сравнительно небольшая сумма для масштабов экономики и нашего бюджета.

"Расходы бюджета более 1,5 триллиона гривен. На фоне такого размера экономики эти выплаты в каком-то смысле можно считать популистским шагом. Но учитывая то, что "ковидные" выплаты имели целевое назначение - театры, книги - то, я считаю, что какого-либо глубокого влияния конкретно на инфляционные процессы они не оказали", - сказал РБК-Украина экономист.

Вместе с тем, чтобы наполнить Фонд будущих поколений в рамках программы экономического паспорта в 2023 году с расчетом на всех детей, которые родились за пять лет, властям нужно будет выделить около 22 млрд гривен.

Это при том, что в 2023 году государству нужно одновременно сделать первые взносы на накопительные пенсионные счета также с финансированием дефицита Пенсионного фонда, который продолжит расти.

По поводу введения экономического паспорта, то эта инициатива уже напоролась на критику многих экономистов и финансистов.

Похожие программы существуют в других странах. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Саудовской Аравии и Норвегии, которые, в отличие от Украины, имеют огромные запасы ископаемых и в основном - профицитный бюджет.

Как объясняет Боярчук, логика такова: поскольку нефть есть сейчас и ее не будет потом, инвестируем ее в будущее наших детей, чтобы им потом что-то досталось от этого богатства.

Однако, как отметил эксперт, у нас эта логика не работает, поскольку мы являемся импортерами и нефти, и газа.

"Откладывать средства от недр нам не удается. Думаю, что ради содержания этого фонда будут притеснять другие текущие программы. Поэтому, на мой взгляд, эта идея - чистый популизм. Тем более, что в будущем за нее не придется никак отвечать. Можно что угодно обещать через 20 лет. Придут другие политики, появятся более насущные проблемы. И этот паспорт понемногу исчезнет", - предположил экономист.