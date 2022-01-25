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"Ковидная тысяча" и другие выплаты: влияет ли это на рейтинги команды Зеленского

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Киев, Вторник 25 января 2022 09:14
"Ковидная тысяча" и другие выплаты: влияет ли это на рейтинги команды Зеленского Фото: как влияют выплаты украинцам на рейтинги команды Зеленского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине готовится запуск экономического паспорта украинца, накопительной пенсионной системы, а также начали выплачить "ковидную тысячу". Ттакие инициативы дают электоральный эффект.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, говорится в материале "Цена народной любви. Зачем власть активно раздает деньги украинцам".

Последние инициативы власти однозначно хорошо оцениваются украинцами и могут даже прибавить ей в рейтингах, подтверждает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

К тому же все эти социально-экономические проекты могут немного сгладить потенциальный негатив от роста цен и тарифов на коммунальные услуги.

"Для украинцев важен интегральный экономический эффект от ситуации в стране. Поэтому я бы сказал, что рост цен и "коммуналки" заметно превышает все стимулирующие выплаты от власти. Но эти выплаты могут немного компенсировать негативное влияния от тарифной, ценовой и экономической ситуации в стране", - предположил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Единственный нюанс в том, что эффект от этих улучшений длится не долго. Все потому, что украинцы слишком быстро привыкают к положительным проектам.

Напомним, украинцам выплатят деньги за бустерную дозу.

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