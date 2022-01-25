Экономический паспорт, "ковидная" тысяча и пенсионная реформа: как это повлияет на госбюджет

Суммарно на программу выплат "ковидной" тысячи в 2021-2022 запланировано 11 млрд гривен. При этом, чтобы профинансировать в 2023 году программу экономического паспорта, необходимо выделить около 22 млрд гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена народной любви. Зачем власть активно раздает деньги украинцам".

Как пояснил изданию исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук, затраты на проект выплат за вакцинацию сравнительно небольшая сумма для масштабов экономики и нашего бюджета.

"Расходы бюджета более 1,5 триллиона гривен. На фоне такого размера экономики эти выплаты в каком-то смысле можно считать популистским шагом. Но учитывая то, что "ковидные" выплаты имели целевое назначение - театры, книги - то, я считаю, что какого-либо глубокого влияния конкретно на инфляционные процессы они не оказали", - сказал РБК-Украина экономист.

Вместе с тем, чтобы наполнить Фонд будущих поколений в рамках программы экономического паспорта в 2023 году с расчетом на всех детей, которые родились за пять лет, властям нужно будет выделить около 22 млрд гривен.

Это при том, что в 2023 году государству нужно одновременно сделать первые взносы на накопительные пенсионные счета также с финансированием дефицита Пенсионного фонда, который продолжит расти.

По поводу введения экономического паспорта, то эта инициатива уже напоролась на критику многих экономистов и финансистов.

Похожие программы существуют в других странах. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Саудовской Аравии и Норвегии, которые, в отличие от Украины, имеют огромные запасы ископаемых и в основном - профицитный бюджет.

Как объясняет Боярчук, логика такова: поскольку нефть есть сейчас и ее не будет потом, инвестируем ее в будущее наших детей, чтобы им потом что-то досталось от этого богатства.

Однако, как отметил эксперт, у нас эта логика не работает, поскольку мы являемся импортерами и нефти, и газа.

"Откладывать средства от недр нам не удается. Думаю, что ради содержания этого фонда будут притеснять другие текущие программы. Поэтому, на мой взгляд, эта идея - чистый популизм. Тем более, что в будущем за нее не придется никак отвечать. Можно что угодно обещать через 20 лет. Придут другие политики, появятся более насущные проблемы. И этот паспорт понемногу исчезнет", - предположил экономист.