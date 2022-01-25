UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Ковидная тысяча" и другие выплаты: влияет ли это на рейтинги команды Зеленского

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине готовится запуск экономического паспорта украинца, накопительной пенсионной системы, а также начали выплачить "ковидную тысячу". Ттакие инициативы дают электоральный эффект.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, говорится в материале "Цена народной любви. Зачем власть активно раздает деньги украинцам".

Последние инициативы власти однозначно хорошо оцениваются украинцами и могут даже прибавить ей в рейтингах, подтверждает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

К тому же все эти социально-экономические проекты могут немного сгладить потенциальный негатив от роста цен и тарифов на коммунальные услуги.

"Для украинцев важен интегральный экономический эффект от ситуации в стране. Поэтому я бы сказал, что рост цен и "коммуналки" заметно превышает все стимулирующие выплаты от власти. Но эти выплаты могут немного компенсировать негативное влияния от тарифной, ценовой и экономической ситуации в стране", - предположил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Единственный нюанс в том, что эффект от этих улучшений длится не долго. Все потому, что украинцы слишком быстро привыкают к положительным проектам.

Напомним, украинцам выплатят деньги за бустерную дозу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРейтингсертификат вакцинации