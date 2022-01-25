"Ковідна тисяча" та інші виплати: чи впливає це на рейтинги команди Зеленського

Останні ініціативи влади однозначно добре оцінюються українцями і можуть навіть додати їй в рейтингах, підтверджує директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

До того ж всі ці соціально-економічні проекти можуть трохи згладити потенційний негатив від зростання цін і тарифів на комунальні послуги.

"Для українців важливий інтегральний економічний ефект від ситуації в країні. Тому я б сказав, що зростання цін і "комуналки" помітно перевищує всі стимулюючі виплати від влади. Але ці виплати можуть трохи компенсувати негативний вплив від тарифної, цінової та економічної ситуації в країні", - припустив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Єдиний нюанс в тому, що ефект від цих поліпшень триває не довго. Все тому, що українці занадто швидко звикають до позитивних проектів.