"Ковидная амнистия" и закон об олигархах: новости за 5 ноября

Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию", президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, российского дипломата нашли мертвым у посольства РФ в Берлине. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 5 ноября - в материале РБК-Украина.

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ВСУ спустя 10 дней подтвердили заход в Старомарьевку. Помогали доставить уголь

Украинские военные помогли гуманитарной миссии доставить жителям Старомарьевки уголь для отопления. Они охраняли представителей благотворительной организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 93 ОМБр "Холодный Яр".

Военные подчеркнули, что жители села Старомарьевка, которое находится на неподконтрольной Украине территории, смогли получить уголь для отопления. Его предоставил Красный крест. Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ВСУ опровергло возвращение украинскими военнослужащими села Старомарьевка.

Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", - отметил Зеленский.

Третьякову отстранили от заседаний Рады

Нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной рады. Соответствующее решение поддержали 234 нардепа.

Скандал вокруг неэтичного поведения Третьяковой разгорелся из-за ее сообщения во фракционном чате "Слуги народа" после смерти народного депутата Антона Полякова, в котором она сказала о том, что стало "одним врагом меньше". Еще две недели назад парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады рекомендовал отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Российского дипломата нашли мертвым у посольства РФ в Берлине, - Spiegel

В Берлине нашли мертвым работника российского дипломатического представительства. Его тело обнаружили перед зданием посольства РФ. Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили тело на тротуаре перед зданием посольства в Берлине 19 октября около 7:20 утра, однако о его гибели сообщили лишь сейчас.

По предварительной информации мужчина выпал с верхнего этажа здания посольства в районе Митте в Берлине. Местные СМИ отмечают, что российский дипломат, вероятно, был замаскированным сотрудником внутренней секретной службы ФСБ РФ.

В Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодой

Погода в Украине в ближайшие сутки будет в большинстве регионов солнечная. Часть областей накроет кратковременными дождями, сильным ветром, а также синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в нескольких областях.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в субботу, 6 ноября – в материале Styler.