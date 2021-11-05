Российского дипломата нашли мертвым у посольства РФ в Берлине, - Spiegel

В Берлине нашли мертвым работника российского дипломатического представительства. Его тело обнаружили перед зданием посольства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, сотрудники полиции обнаружили тело на тротуаре перед зданием посольства в Берлине 19 октября около 7:20 утра, однако о его гибели сообщили сегодня.

По предварительной информации мужчина выпал с верхнего этажа здания посольства в районе Митте в Берлине.

Как свидетельствуют данные официальных списков дипломатов, речь идет о 35-летнем мужчине, который был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года.

Местные СМИ отмечают, что российский дипломат, вероятно, был замаскированным сотрудником внутренней секретной службы ФСБ РФ.

Указано, что тело дипломата сейчас передано в Россию. На вопрос о причинах смерти российское посольство заявило, что это "несчастный случай", подробности которого нельзя разглашать из "этических соображений".

СМИ также добавляют, что после обнаружения дипломата мертвым посольство РФ не дало согласия на вскрытие тела. Это объяснили тем, что погибший имел дипломатический статус, поэтому прокурор не смог провести расследование смерти.