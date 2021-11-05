ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Российского дипломата нашли мертвым у посольства РФ в Берлине, - Spiegel

Новина українською →
Берлин, Пятница 05 ноября 2021 14:40
Российского дипломата нашли мертвым у посольства РФ в Берлине, - Spiegel Фото: российского дипломата нашли мертвым у посольства РФ в Берлине (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Берлине нашли мертвым работника российского дипломатического представительства. Его тело обнаружили перед зданием посольства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, сотрудники полиции обнаружили тело на тротуаре перед зданием посольства в Берлине 19 октября около 7:20 утра, однако о его гибели сообщили сегодня.

По предварительной информации мужчина выпал с верхнего этажа здания посольства в районе Митте в Берлине.

Как свидетельствуют данные официальных списков дипломатов, речь идет о 35-летнем мужчине, который был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года.

Местные СМИ отмечают, что российский дипломат, вероятно, был замаскированным сотрудником внутренней секретной службы ФСБ РФ.

Указано, что тело дипломата сейчас передано в Россию. На вопрос о причинах смерти российское посольство заявило, что это "несчастный случай", подробности которого нельзя разглашать из "этических соображений".

СМИ также добавляют, что после обнаружения дипломата мертвым посольство РФ не дало согласия на вскрытие тела. Это объяснили тем, что погибший имел дипломатический статус, поэтому прокурор не смог провести расследование смерти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Берлин Посольство РФ
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин