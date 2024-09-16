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В Хмельницькій області арештували чоловіка, який поранив поліцейського

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 15:31
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В Хмельницькій області арештували чоловіка, який поранив поліцейського Фото: арештували чоловіка, який поранив поліцейського (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці знайшли чоловіка, який в Хмельницькій області розстріляв два авто та поранив правоохоронця. Суд взяв його під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

"В Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного", - повідомили в поліції.

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За даними правоохоронців, 14 вересня близько першої години ночі в селі Олешин Хмельницької територіальної громади чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння, з автомата Калашникова випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

В результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника.

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). За клопотанням слідчого суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Хмельницькій області чоловік з автомата розстріляв поліцейських, випустивши по них 60 куль. Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що схожий випадок трапився цієї весни у Вінницькій області. Там невідомі розстріляли правоохоронців. Один із поранених загинув.

Як стало відомо з часом, на поліцейських напали військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони хотіли втекти за кордон.

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