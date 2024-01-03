Ковдри і зарядки: які послуги доступні у київському метро під час повітряних тривог

Всі станції київського метро під час повітряних тривог працюють як укриття. В укритті пасажири можуть скористатися ковдрами, на 19 станціях можна зарядити телефони, а мобільний зв'язок забезпечують українські мобільні оператори.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський.

Всі станції метро в Києві без жодних змін працюють як укриття з виконанням передбачених функцій. Там забезпечують безпечне перебування та захист цивільного населення у випадку оголошення повітряних тривог, відзначив голова КП "Київський метрополітен".

"Метро працює і як транспорт, і як укриття у цілодобовому режимі. Якщо в Києві оголошують сигнал повітряної тривоги, то 46 підземних станцій Київського метрополітену переходять в режим укриття, рух електропоїздів і перевезення пасажирів продовжуються, за виключенням відкритих дільниць ліній", – пояснив він.

Всіх, хто укривається під час повітряних тривог в Києві на станціях метро, забезпечують електроенергією, водою.

"Також на станціях передбачені санітарні вузли, на станціях визначені місця з фонтанчиками з водою. На станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які люди можуть використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття", – додав Віктор Брагінський.

Крім цього, на всіх станціях метрополітену є інтернет-зв’язок 4G. Його забезпечують оператори мобільного зв’язку.

На 19 станціях метро в Києві облаштовано точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.