Одеяла и зарядки: какие услуги доступны в киевском метро во время воздушных тревог
Все станции киевского метро во время воздушных тревог работают как укрытия. В укрытии пассажиры могут воспользоваться одеялами, на 19-ти станциях можно зарядить телефоны, а мобильную связь обеспечивают украинские мобильные операторы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.
Все станции метро в Киеве без изменений работают как укрытие с выполнением предусмотренных функций. Там обеспечивают безопасное пребывание и защиту гражданского населения в случае оглашения воздушных тревог, отметил глава КП "Киевский метрополитен".
"Метро работает и как транспорт, и как укрытие в круглосуточном режиме. Если в Киеве объявляют сигнал воздушной тревоги, то 46 подземных станций Киевского метрополитена переходят в режим укрытия, движение электропоездов и перевозка пассажиров продолжаются, за исключением открытых участков линий", – пояснил он.
Всех, кто укрывается во время воздушных тревог в Киеве на станциях метро, снабжают электроэнергией, водой.
"Также на станциях предусмотрены санитарные узлы, на станциях определены места с фонтанчиками с водой. На станциях в наличии раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые люди могут использовать для более комфортного пребывания на станциях во время укрытия", – добавил Виктор. Брагинский.
Кроме того, на всех станциях метрополитена есть интернет-связь 4G. Его обеспечивают операторы мобильной связи.
На 19 станциях метро в Киеве оборудованы точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
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