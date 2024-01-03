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Одеяла и зарядки: какие услуги доступны в киевском метро во время воздушных тревог

Украина, Киев, Среда 03 января 2024 14:19
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Одеяла и зарядки: какие услуги доступны в киевском метро во время воздушных тревог Фото: Метро в Киеве во время воздушных тревог (facebook.com/kyivmetro)
Автор: Катерина Гончарова

Все станции киевского метро во время воздушных тревог работают как укрытия. В укрытии пассажиры могут воспользоваться одеялами, на 19-ти станциях можно зарядить телефоны, а мобильную связь обеспечивают украинские мобильные операторы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.

Все станции метро в Киеве без изменений работают как укрытие с выполнением предусмотренных функций. Там обеспечивают безопасное пребывание и защиту гражданского населения в случае оглашения воздушных тревог, отметил глава КП "Киевский метрополитен".

"Метро работает и как транспорт, и как укрытие в круглосуточном режиме. Если в Киеве объявляют сигнал воздушной тревоги, то 46 подземных станций Киевского метрополитена переходят в режим укрытия, движение электропоездов и перевозка пассажиров продолжаются, за исключением открытых участков линий", – пояснил он.

Всех, кто укрывается во время воздушных тревог в Киеве на станциях метро, снабжают электроэнергией, водой.

"Также на станциях предусмотрены санитарные узлы, на станциях определены места с фонтанчиками с водой. На станциях в наличии раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые люди могут использовать для более комфортного пребывания на станциях во время укрытия", – добавил Виктор. Брагинский.

Кроме того, на всех станциях метрополитена есть интернет-связь 4G. Его обеспечивают операторы мобильной связи.

На 19 станциях метро в Киеве оборудованы точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Напомним, во время ракетных атак укрытие – это едва ли не единственное правильное место для сохранения жизни. Однако оно должно отвечать определенным требованиям. Мы писали, какое укрытие наиболее надежно защищает во время ракетных атак.

Также стало известно, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время.

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Киев метро воздушная тревога
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