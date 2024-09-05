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Коваля звільнили з посади голови Фонду держмайна. Він очолить Мінагрополітики

Фото: Віталій Коваль (facebook.com/koval8)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада з другої спроби звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Планується його призначення міністром аграрної політики та продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, відставку підтримав 261 депутат.

https://t.me/yzheleznyak/

Це вже друге голосування за відставку Коваля. Напередодні Рада провалила голосування - не вистачило одного голосу. Тоді, за словами джерела РБК-Україна, звільнення Коваля саботувала умовна "група Павлюка" у фракції "Слуги народу", яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики.

Коваля планують призначити міністром аграрної політики та продовольства. Ця посада вакантна після того, як Миколу Сольського звільнили в травні 2024 року. До того НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею. Зараз обов’язки міністра виконує перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

Віталій Коваль народився у 1981 році. У 2006-2019 роках очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. З вересня 2019 року - голова Рівненської обласної державної адміністрації

У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.

 

Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".

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