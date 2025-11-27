"Ковальська" планує створити індустріальний парк у Бучі: що відомо про проєкт

"Є бажання зайти в сегмент, у якому маємо перевагу, - у будівництво та управління складською нерухомістю та промисловими об'єктами. Простіше кажучи, побудувати індустріальний парк або логістичний парк і керувати ним. На 90% ми вже це робимо, а зможемо ще й виступити інвесторами і власниками", - зазначив Пилипенко.

За словами гендиректора "Ковальської", найімовірніше, такий парк створять у Бучі, де у групи є перспективна ділянка площею 28 га.

"Він вже має відповідне цільове призначення. Поки що ми не реєстрували індустріальний парк відповідно до українського законодавства, але аналізуємо таку можливість і формуємо ТЕО", - пояснив Сергій Пилипенко.

На його переконання, майбутнє України - за промисловим виробництвом, високотехнологічним, орієнтованим на місцевий ринок і водночас із певним експортним потенціалом.

"Акцент буде на виробництві матеріалів, на переробці та створенні продуктів із високою доданою вартістю", - розповів Пилипенко про плани створення парку.