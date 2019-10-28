Ковалив: на продажу выставят отель "Украина" и санаторий "Конча-Заспа"

Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)

В Офисе президента на приватизацию готовят еще 9 объектов

В ближайшее время на приватизацию передадут отель "Украина" и санаторий "Конча-Заспа". Об этом на брифинге заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, вторым шагом в вопросе приватизации будет передача Фонду госимущества еще девяти объектов.

"Пока по ним ведутся подготовительные работы. В следующие 9 объектов будут входить отель "Украина", комплекс "Пуща Водица", "Конча-Заспа", ликеро-водочный завод, а также другие предприятия, которые в течение следующих 3-4 месяцев также будут переданы в Фонд госимущества на приватизацию", - добавила Ковалив.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами. В частности, планируется продажа отеля "Днипро" и Государственного предприятия "Чайка", ГП "Центрсервис", а также компаний "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети". Сегодняшним указом их передали Фонду госимущества.

Отметим, на прошлой неделе вступил в силу закон о приватизации государственных киностудий.