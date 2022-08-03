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Коваленко усилил середняка Серии А

Фото: Виктор Коваленко (слева) в лагере сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская "Специя" вернула в свои ряды полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний хавбек во второй раз покинул Бергамо ради "орлят". "Специя" арендовала украинца у "Аталанты" на сезон 2022/23.

Соглашением по Коваленко предусмотрена опция выкупа полузащитника. Пункт станет обязательным, если Специя сохранит прописку в Серии А еще на год. Вероятная сумма трансфера – 2 млн евро, а самого воспитанника "Шахтера" якобы ждет 3-летний контракт.

Коваленко перебрался в "Аталанту" зимой прошлого года за скромные 600 тысяч евро. Однако, в составе "Богини" он не закрепился, проведя всего 1 матч. Сезон 2021/22 отыграл за "Специю" в аренде – 27 поединков во всех турнирах, 1 гол, 4 ассиста.

"Орлята" этим летом сменили главного тренера. Экс-наставник "Удинезе" Лука Готти сменил в должности бывшую звезду "Барселоны", "Интера" и ПСЖ Тьяго Мотту.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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