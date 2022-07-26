Коваленко сменит прописку в пределах Серии А, – инсайдер

Атакующий хавбек оказался в шаге от возвращения в "Специю". "Орлята" предложили "Аталанте" еще раз отдать 26-летнего украинца в аренду.

Соглашение между клубами будет предусматривать опцию выкупа Коваленко. Пункт станет обязательным после выполнения ряда условий. Потенциальный трансфер воспитанника "Шахтера" обойдется "Специи" в скромные 2 млн евро.

Коваленко перешел в "Аталанту" 1 февраля в прошлом году за 600 тысяч, поскольку имел всего полгода по контракту с "горняками". Тем не менее, в составе "Богини" провел всего 1 матч. Сезон 2021/22 отыграл за "Специю" в аренде – 27 поединков во всех турнирах, 1 гол, 4 ассиста.

"Орлята" в межсезонье сменили главного тренера. Экс-наставник "Удинезе" Лука Готти пришел на место Тьяго Мотты.