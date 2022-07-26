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Коваленко сменит прописку в пределах Серии А, – инсайдер

Фото: Виктор Коваленко (справа) в футболке "Специи" (facebook.com/SpeziaCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Виктор Коваленко и на грядущий сезон не задержится в составе "Аталанты" из Бергамо. Украинца второй раз подпишет "Специя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Николо Скиры.

Атакующий хавбек оказался в шаге от возвращения в "Специю". "Орлята" предложили "Аталанте" еще раз отдать 26-летнего украинца в аренду.

Соглашение между клубами будет предусматривать опцию выкупа Коваленко. Пункт станет обязательным после выполнения ряда условий. Потенциальный трансфер воспитанника "Шахтера" обойдется "Специи" в скромные 2 млн евро.

Коваленко перешел в "Аталанту" 1 февраля в прошлом году за 600 тысяч, поскольку имел всего полгода по контракту с "горняками". Тем не менее, в составе "Богини" провел всего 1 матч. Сезон 2021/22 отыграл за "Специю" в аренде – 27 поединков во всех турнирах, 1 гол, 4 ассиста.

"Орлята" в межсезонье сменили главного тренера. Экс-наставник "Удинезе" Лука Готти пришел на место Тьяго Мотты.

К слову, боссы Серии А изучают вариант с переносом старта чемпионата из-за аномальной жары.

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