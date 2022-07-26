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Коваленко змінить прописку в межах Серії А, – інсайдер

Фото: Віктор Коваленко (праворуч) у футболці "Спеції" (facebook.com/SpeziaCalcio)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Віктор Коваленко і на прийдешній сезон не затримається у складі "Аталанти" з Бергамо. Українця вдруге підпише "Спеція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколо Скіри.

Атакувальний хавбек опинився за крок від повернення в "Спецію". "Орлята" запропонували "Аталанті" ще раз віддати 26-річного українця в оренду.

Угода між клубами передбачатиме опцію викупу Коваленка. Пункт стане обов'язковим після виконання низки умов. Потенційний трансфер вихованця "Шахтаря" коштуватиме "Спеції" скромні 2 млн євро.

Коваленко перейшов до "Аталанти" 1 лютого торік за 600 тисяч, оскільки мав лише півроку за контрактом із "гірниками". Проте, в складі "Богині" провів усього 1 матч. Сезон 2021/22 відіграв за "Спецію" в оренді – 27 поєдинків у всіх турнірах, 1 гол, 4 асисти.

"Орлята" в міжсезоння змінили головного тренера. Екс-керманич "Удінезе" Лука Готті прийшов на місце Тьяго Мотти.

До слова, боси Серії А вивчають варіант із перенесенням старту чемпіонату через аномальну спеку.

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