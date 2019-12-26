Ковальчук: импорт 10-15% э/э из России не уничтожит украинских производителей

Максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации составляет 10-15% от общего украинского спроса. Об этом заявил руководитель "Укрэнерго", оператор энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина.

По его словам, импорт такого количества электроэнергии из РФ не является опасным для украинских производителей.

"Если там электроэнергия дешевле, а в Украине дороже, есть экономический стимул купить там, где электроэнергия дешевле, и продать ее себе. Что некоторые трейдеры, связанные с крупными потребителями электрической энергии, делают. И продолжают делать до сих пор. И несвязанные теперь уже с крупными потребителями тоже это делают, в отдельные часы и дни, когда это позволительно. Совокупный возможный максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации в годовом эквиваленте составляет 10-15 процентов нынешнего украинского спроса. Сказать, что это уничтожит украинских производителей электроэнергии, это было бы, мягко выражаясь, преувеличением", - заявил Ковальчук.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Ковальчука, заниматься торговлей электроэнергии с Россией можно, если есть соответствующее решение топ-уровня.

Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который допускает возможность импорта э/э из России. Закон должен обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке.