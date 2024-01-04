Котін про недопуск МАГАТЕ до реакторів ЗАЕС: росіяни хочуть приховати справжню ситуацію

Недопуск експертів МАГАТЕ до реакторних залів Запорізької атомної електростанції є спробою російських загарбників приховати справжню ситуацію на окупованій станції.

Про це заявив глава "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами Котіна, факт недопуску експертів моніторингової місії МАГАТЕ до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС.

Він наголошує на тому, що єдиним легітимним оператором найбільшого в Європі атомного об’єкта - Запорізької АЕС - є Енергоатом, тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку.

"Єдиний вихід - повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права", - наголосив глава "Енергоатому".

За інформацією МАГАТЕ, фахівці моніторингової місії не можуть отримати доступ до всіх зон майданчика, зокрема до реакторних залів блоків №№ 1, 2 і 6 (саме там розташовані активні зони реакторів та міститься відпрацьоване ядерне паливо).

Залишається обмеженим доступ і до деяких частин турбінних залів реакторних блоків №№ 3, 4 та 6, а також до дахів реакторних відділень.

Що передувало

Нагадаємо, вчора стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії росіяни не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6", - йдеться в заяві агенства.

Зазначається, що експертів МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. Там знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.

Крім того, минулого тижня було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 реакторів.

Також експерти МАГАТЕ все ще очікують запланованого на 19 грудня доступу на дахи реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки.