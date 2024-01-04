Котин о недопуске МАГАТЭ к реакторам ЗАЭС: россияне хотят скрыть настоящую ситуацию

Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Котина, факт недопуска экспертов мониторинговой миссии МАГАТЭ в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и находится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на ЗАЭС.

Он отмечает, что единственным легитимным оператором крупнейшего в Европе атомного объекта - Запорожской АЭС - является Энергоатом, поэтому только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность.

"Единственный выход - полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву", - подчеркнул глава "Энергоатома".

По информации МАГАТЭ, специалисты мониторинговой миссии не могут получить доступ ко всем зонам площадки, в частности к реакторным залам блоков №№ 1, 2 и 6 (именно там расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо).

Остается ограниченным доступ и к некоторым частям турбинных залов реакторных блоков №№ 3, 4 и 6, а также к крышам реакторных отделений.

Что предшествовало

Напомним, вчера стало известно, что экспертов Международного агентства по атомной энергии россияне не пускают в часть залов на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

"Эксперты МАГАТЭ по-прежнему не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешают доступ к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ впервые не были допущены в реакторный зал энергоблока, который находился в холодной остановке. Там находится активная зона реактора и отработанное топливо.

Кроме того, на прошлой неделе был ограничен доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в том числе к помещениям №3, 4 и 6 реакторов.

Также эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированного на 19 декабря доступа на крыши реакторов, чего не произошло из-за заявленных соображений безопасности.