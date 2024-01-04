Котин о недопуске МАГАТЭ к реакторам ЗАЭС: россияне хотят скрыть настоящую ситуацию
Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской атомной электростанции является попыткой российских захватчиков скрыть настоящую ситуацию на оккупированной станции.
Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам Котина, факт недопуска экспертов мониторинговой миссии МАГАТЭ в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и находится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на ЗАЭС.
Он отмечает, что единственным легитимным оператором крупнейшего в Европе атомного объекта - Запорожской АЭС - является Энергоатом, поэтому только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность.
"Единственный выход - полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву", - подчеркнул глава "Энергоатома".
По информации МАГАТЭ, специалисты мониторинговой миссии не могут получить доступ ко всем зонам площадки, в частности к реакторным залам блоков №№ 1, 2 и 6 (именно там расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо).
Остается ограниченным доступ и к некоторым частям турбинных залов реакторных блоков №№ 3, 4 и 6, а также к крышам реакторных отделений.
Что предшествовало
Напомним, вчера стало известно, что экспертов Международного агентства по атомной энергии россияне не пускают в часть залов на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
"Эксперты МАГАТЭ по-прежнему не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешают доступ к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что эксперты МАГАТЭ впервые не были допущены в реакторный зал энергоблока, который находился в холодной остановке. Там находится активная зона реактора и отработанное топливо.
Кроме того, на прошлой неделе был ограничен доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в том числе к помещениям №3, 4 и 6 реакторов.
Также эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированного на 19 декабря доступа на крыши реакторов, чего не произошло из-за заявленных соображений безопасности.
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