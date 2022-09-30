Котел для окупантів під Лиманом та стягування росіян на південь: карти боїв на ранок

Східна Україна (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

Українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лиману станом на кінець дня 29 вересня.

ЗСУ могли прорвати ворожу оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману та перерізати дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для військ РФ, які підтримують лінію на захід від Лиману.

Разом з тим ворог стискається з проблемами з відступом у бік Сватово, де українські бійці обмежили ворогу ділянку фронту.

Також тривають контрнаступальні українські операції вздовж річки Оскіл, на північному сході Харківської області.

Як зазначають аналітики, головною ціллю ЗСУ тут залишається прорив до кордону з Луганською областю, тож ці спроби регулярно повторюються.

Донецька область

Російські війська продовжують безуспішні наземні атаки в Донецькій області. Найскладнішою ситуацією залишається навколо Бахмута, але наші бійці тримають оборону.

Зокрема, від Бахмута було відбито низку російських атак, а саме: в районі Зайцевого (приблизно 8 км на південний схід від Бахмута), Миколаївка Друга (приблизно 13 км на південь від Бахмута), Одрадівка (приблизно 9 км на південь від Бахмута), Залізне (приблизно 26 км на південний захід від Бахмута) та Майорськ (20 км на південь від Бахмута).

Під вогнем окупантів опинилися Першотравневе, Перемога, Павлівка та Новомихалівка.

Південь

На південному напрямку ЗСУ продовжують блокування російських військових, матеріально-технічних і транспортних засобів, а також зосередження ворога в Херсонській області.

Аналітики повідомляють, що своєю чергою війська РФ зосереджені на розгортанні нових сил, ймовірно, для посилення своїх оборонних ліній проти триваючого контрнаступу України.

Основні напрямки військових дій на південному фронті за останній час виділяють таким чином: бої на відрізку довкола Херсона, на схід від Херсону - район Нової Каховки та Берислава, а також у південному напрямку від річки Дніпро.

При цьому наші бійці продовжують нищити росіян на півдні: завдано ударів по скупченню живої сили та техніки в Олешках, Антонівці та Малій Кардашинці, також були вибухи й в районі Нової Каховки та Берислава.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах Зайцевого, Майорська, Веселої Долини, Бахмутського, Одрадівки, Курдюмівки, Нью-Йорка, Первомайського та Безіменного.