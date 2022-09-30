Котел для оккупантов под Лиманом и стягивание россиян на юг: карты боев на утро

Восточная Украина (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

Украинские войска, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана по состоянию на конец дня 29 сентября.

ВСУ могли прорвать вражескую оборону в районе Ставок, в 10 км севернее Лимана и перерезать дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для войск РФ, поддерживающих линию к западу от Лимана.

Вместе с тем враг сжимается с проблемами с отступлением в сторону Сватова, где украинские бойцы ограничили враг фронта.

Также продолжаются контрнаступательные украинские операции вдоль реки Оскол, на северо-востоке Харьковской области.

Как отмечают аналитики, главной целью ВСУ здесь остается прорыв к границе с Луганской областью, поэтому эти попытки регулярно повторяются.

Донецкая область

Российские войска продолжают безуспешные наземные атаки в Донецкой области. Самая сложная ситуация остается вокруг Бахмута, но наши бойцы держат оборону.

В частности, от Бахмута был отбит ряд российских атак, а именно: в районе Зайцево (примерно 8 км к юго-востоку от Бахмута), Николаевка Вторая (приблизительно 13 км к югу от Бахмута), Одрадовка (приблизительно 9 км к югу от Бахмута), Железное (около 26 км юго-западнее Бахмута) и Майорск (20 км южнее Бахмута).

Под огнем оккупатнов оказались Первомайское, Победа, Павловка и Новомихаловка.

Юг

На южном направлении ВСУ продолжают блокировать российские военные, материально-технические и транспортные средства, а также уничтожать врага в Херсонской области.

Аналитики сообщают, что в свою очередь войска РФ сосредоточены на развертывании новых сил, вероятно, для усиления своих оборонительных линий против продолжающегося контрнаступления Украины.

Основные направления военных действий на южном фронте за последнее время выделяют следующим образом: бои на отрезке вокруг Херсона, восточнее Херсона - район Новой Каховки и Берислава, а также в южном направлении от реки Днепр.

При этом наши бойцы продолжают уничтожать россиян на юге: нанесены удары по скоплению живой силы и техники в Олешках, Антоновке и Малой Кардашинке, также были взрывы и в районе Новой Каховки и Берислава.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах Зайцево, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайского и Безымянного.