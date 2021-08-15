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В Кот-д’Ивуаре выявили первый случай заражения лихорадкой Эболы за 25 лет

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Кот-Д'Ивуар, Воскресенье 15 августа 2021 02:54
В Кот-д’Ивуаре выявили первый случай заражения лихорадкой Эболы за 25 лет Фото: в Кот-Д'Ивуар зафиксировали первый случай заражения лихорадкой Эбола (twitter.com/APO_source)
Автор: Артур Родивилов

В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зарегистрировали первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола. Больной прибыл из Гвинеи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

Абиджан находится на юге Кот-д'Ивуара. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

"Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи", - указано в пресс-релизе ВОЗ.

В Гвинее местная вспышка лихорадки Эбола завершилась 19 июня 2021 года.

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