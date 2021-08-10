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В Гвинее первый случай смерти от неизлечимой лихорадки: что произошло

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Гвинея, Вторник 10 августа 2021 08:32
В Гвинее первый случай смерти от неизлечимой лихорадки: что произошло Фото: в Гвинее зафиксировали первый случай смерти от неизлечимой лихорадки (twitter.com/APO_source)
Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Гвинее зафиксировали первый случай смерти от геморрагической лихорадки Марбург. Эта болезнь неизлечима.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Случай крайне заразной лихорадки выявлен в провинции Гуекуду, где несколько лет назад также обнаружили геморрагическую лихорадку Эбола. Образцы исследовали в двух лабораториях, а также направили в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.

Лихорадка Марбург принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эбола, и передается тем же путем. До этого случаи заражения этим вирусом были обнаружены в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

В феврале в Гвинее зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Летальные исходы были в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

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