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В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет: из членов экипажа никто не выжил

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Кот-д'Ивуар, Воскресенье 12 сентября 2021 04:21
В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет: из членов экипажа никто не выжил Фото: вертолет потерпел крушение в Кот-д'Ивуаре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

На севере Кот-д'Ивуара военный вертолет потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный вертолет разбился во время разведывательной операции недалеко от границы с Буркина-Фасо. В результате погибли все пять членов экипажа, которые находились на борту.

По сообщению министерства обороны, начато расследование с целью определения причины крушения.

Отсечается, что пограничные зоны Кот-д'Ивуара с Буркина-Фасо превратились в горячие точки отсутствия безопасности в прошлом году после нескольких нападений исламистских боевиков, которые связаны с "Аль-Каидой".

Напомним, что в Турции вертолет потерпел крушение во время гашения пожаров. В результате погибли восемь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в России разбился военный самолет-истребитель. Летчик не выжил.

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