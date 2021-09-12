В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет: из членов экипажа никто не выжил
На севере Кот-д'Ивуара военный вертолет потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военный вертолет разбился во время разведывательной операции недалеко от границы с Буркина-Фасо. В результате погибли все пять членов экипажа, которые находились на борту.
По сообщению министерства обороны, начато расследование с целью определения причины крушения.
Отсечается, что пограничные зоны Кот-д'Ивуара с Буркина-Фасо превратились в горячие точки отсутствия безопасности в прошлом году после нескольких нападений исламистских боевиков, которые связаны с "Аль-Каидой".
Напомним, что в Турции вертолет потерпел крушение во время гашения пожаров. В результате погибли восемь членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в России разбился военный самолет-истребитель. Летчик не выжил.