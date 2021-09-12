В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет: из членов экипажа никто не выжил

На севере Кот-д'Ивуара военный вертолет потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный вертолет разбился во время разведывательной операции недалеко от границы с Буркина-Фасо. В результате погибли все пять членов экипажа, которые находились на борту.

По сообщению министерства обороны, начато расследование с целью определения причины крушения.