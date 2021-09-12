У Кот-д'івуарі розбився військовий вертоліт: з членів екіпажу ніхто не вижив
На півночі Кот-д'івуару військовий вертоліт зазнав аварії. В результаті авіакатастрофи загинули всі члени екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Військовий вертоліт розбився під час розвідувальної операції недалеко від кордону з Буркіна-Фасо. В результаті загинули всі п'ять членів екіпажу, які перебували на борту.
За повідомленням Міністерства оборони, розпочато розслідування з метою визначення причини аварії.
Відсічається, що прикордонні зони Кот-д'івуару з Буркіна-Фасо перетворилися в гарячі точки відсутності безпеки в минулому році після кількох нападів ісламістських бойовиків, які пов'язані з "Аль-Каїдою".
Нагадаємо, що у Туреччині вертоліт зазнав аварії під час гасіння пожеж. В результаті загинули вісім членів екіпажу.
Раніше повідомлялося, що у Росії розбився військовий літак-винищувач. Льотчик не вижив.