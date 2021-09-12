У Кот-д'івуарі розбився військовий вертоліт: з членів екіпажу ніхто не вижив

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовий вертоліт розбився під час розвідувальної операції недалеко від кордону з Буркіна-Фасо. В результаті загинули всі п'ять членів екіпажу, які перебували на борту.

За повідомленням Міністерства оборони, розпочато розслідування з метою визначення причини аварії.