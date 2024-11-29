Костюк встретит Новый год по австралийскому времени

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на личный Instagram спортсменки .

Лидер национального рейтинга, постоянно проживающая в Монако, подготовительный период проводит неподалеку – во французской Ницце. Здесь она занимается на кортах известной Академии Патрика Муратоглу.

Для вхождения в игровой ритм спортсменке понадобится месяц. После этого она вылетит в Австралию, где примет участие в своем первом старте в новом сезоне – турнире WTA 500 в Брисбене. Соревнование начнется 30 декабря, а завершится уже в новом году – 5 января 2025 года.

Турнир в Брисбене станет одним из этапов подготовки Костюк к первому мейджору сезона – Australian Open, который пройдет 12-26 января. На прошедшем турнире Grand Slam в Сиднее Костюк дошла до четвертьфинала.

Марта Костюк в сезоне-2024

Всего провела 54 поединка во всех турнирах, в которых одержала 34 победы. Большинство – на "харде" (24 матча, 12 побед). В июне стала первой ракеткой Украины, обойдя самую титулованную соотечественницу в истории Элину Светолину.

На Australian Open и Олимпиаде в Париже дошла до четвертьфиналов, а на Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США пробилась в 3-е раунды соревнований. Проиграла одиночные финалы в американском Сан-Диего и немецком Штутгарте. В парном разряде "Ролан Гаррос" вылетела в полуфинале.

В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 18-е место. По итогам года сохранила статус первой ракетки Украины.