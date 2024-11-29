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Харлан назвала дату та місце першого старту після тріумфу на Олімпіаді

Орлеан, П'ятниця 29 листопада 2024 14:46
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Харлан назвала дату та місце першого старту після тріумфу на Олімпіаді Фото: Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан анонсувала повернення до змагань. Фехтувальниця виступить вперше після Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Харлан візьме участь у Гран-прі Франції. Турнір пройде 5-7 грудня в Орлеані.

"Не бійтеся повертатися до того, що запалює ваше серце. До зустрічі на Гран-прі в Орлеані", – написала вона у соцмережі.

Гран-прі Франції – турнір добре знайомий українській чемпіонці. Вона неодноразово успішно виступала на ньому. Зокрема, минулого року, готуючись до Олімпіади в Парижі, здобула тут срібну нагороду.

Хто така Ольга Харлан

Уродженка Миколаєва. Дворазова чемпіонка та багаторазова призерка Олімпійських ігор у командних та індивідуальних змаганнях. Фехтуванням почала займатися в 9 років, а на дорослому рівні дебютувала в 14.

У складі збірної України поїхала на Олімпійські ігри-2008 та завоювала золоту медаль в командній першості. На лондонських Іграх здобула "бронзу" в індивідуальній шаблі, а в Ріо-де-Жанейро та Парижі повторила це досягнення. На Олімпіаді-2016 виграла срібну нагороду з командою, а на Іграх-2024 – друге "золото".

Загалом завоювала 6 олімпійських медалей (2 золотих, 1 срібна, 3 бронзових). Після Парижа-2024 стала найтитулованішою олімпійкою України.

Раніше стало відомо, що Володимир Кличко кинув виклик Дюбуа.

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Ольга Харлан Олімпіада 2024
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