Костюк знялась з турніру, де перемагали українці. Стародубцева отримала суперницю

Після невдалого виступу в Ухані, лідерка українського тенісу остаточно втратила шанси пробитися у Підсумковий турнір WTA. Цьогоріч у її розкладі ще значаться два турніри WTA 500 та один – WTA 250. Але навіть за умови виграшу всіх трьох, їй все одно не вистачить рейтингових балів.

Тому, цілком ймовірно, що Костюк, слідом за Світоліною, Калініною та Ястремською закриє поточний сезон. Офіційно вона про це не повідомляла, але з першого із перелічених турнірів, що відбудеться в китайському Нінбо з 14 до 20 жовтня, вже знялась.

Натомість там виступить п'ята ракетка України – Стародубцева. Вона має третій сіяний номер у кваліфікації та в стартовому матчі зіграє проти господарки – Ю Сяоді. Суперниці вже знайомі, вони зустрічались влітку в кваліфікації "Ролан Гаррос". Тоді українка впевнено перемогла – 6:3, 6:2.

Ningbo Open: що відомо

Хардовий турнір у китайському місті Нінбо проводиться з 2010 року. Спочатку відносився до категорії ITF, потім рівень поступово підвищували і у поточному сезоні він дебютує вже як WTA 500.

Раніше, ще коли статус змагання був не настільки високим, тут доволі вдало виступали українці. Проте, лише в парних розрядах.

Так у 2011 році перемогу в Нінбо здобула Тетяна Лужанська в парі з китаянкою Чжен Сайсай. А через три роки – Ольга Савчук разом з Аріною Родіоновою з Австралії. До цього Савчук вже грала у фіналі парних змагань у 2010 році, але поступилась. Як і інша українка Ірина Бурячок – у 2013-му.

Є успіх й у чоловіків. У 2016 році тут переміг Сергій Стаховський, який виступав у парі з французом Жонатаном Ейссеріком.