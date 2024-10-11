Костюк снялась с турнира, где побеждали украинцы. Стародубцева получила соперницу

После неудачного выступления в Ухане, лидер украинского тенниса окончательно потеряла шансы пробиться в Итоговый турнир WTA. В этом году в ее календаре еще значатся два турнира WTA 500 и один – WTA 250. Но даже при условии выигрыша всех трех, ей все равно не хватит рейтинговых баллов.

Поэтому, по всей вероятности, Костюк, вслед за Свитолиной, Калининой и Ястремской закроет текущий сезон. Официально она об этом не сообщала, но с первого из перечисленных турниров, который состоится в китайском Нинбо с 14 по 20 октября, уже снялась.

Зато там выступит пятая ракетка Украины - Стародубцева. Она имеет третий сеяный номер в квалификации и в стартовом матче сыграет против хозяйки – Ю Сяоди. Соперницы уже знакомы, они встречались летом в квалификации "Ролан Гаррос". Тогда украинка уверенно победила – 6:3, 6:2.

Ningbo Open: что известно

Хардовый турнир в китайском городе Нинбо проводится с 2010 года. Сначала относился к категории ITF, затем уровень постепенно повышали, и в текущем сезоне он дебютирует уже как WTA 500.

Раньше, когда статус соревнования был не столь высоким, здесь довольно удачно выступали украинцы. Однако только в парных разрядах.

Так, в 2011 году победу в Нинбо одержала Татьяна Лужанская в паре с китаянкой Чжэн Сайсай. А через три года – Ольга Савчук вместе с Ариной Родионовой из Австралии. До этого Савчук уже играла в финале парных соревнований в 2010 году, но уступила. Как и другая украинка Ирина Бурячок – в 2013 году.

Есть успех и у мужчин. В 2016 году здесь победил Сергей Стаховский, выступавший в паре с французом Жонатаном Эйссериком.