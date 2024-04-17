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Костюк здолала перший раунд змагань у Штутгарті

Фото: Марта Костюк здобула перемогу в трьох партіях (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк із перемоги над німкенею Лаурою Зігемунд розпочала виступ на ґрунтовому турнірі в Баден-Вюртемберзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Porsche Tennis Grand Prix, 1-й раунд

Костюк – Зігемунд – 2:1 (6:3, 6:7, 6:4)

 

Вітчизняна тенісистка була активнішою в дебюті зустрічі та в середині сету вже вела 4:1. Досвідчена господарка кортів намагалася нав'язати конкуренцію і трохи скоротила відставання. Утім, Костюк ззовні легко закрила партію за 48 хвилин.

Більше боротьби було в другому сеті. Українка влаштувала гойдалки зі Зігемунд, змінюючи одна одну в лідерках за рахунком. Такий перебіг подій прогнозовано призвів до тай-брейку. Там сильнішою виявилася 36-річна німкеня.

Вирішальний сет ознаменувався великою кількістю брейків. Із десяти геймів відразу сім завершилися перемогою тенісистки, яка приймала подачі. Переможний пункт Костюк здобула саме на подачі Зігемунд, реалізувавши матчбол із другої спроби.

У наступному колі Костюк зустрінеться з китаянкою Чжен Ціньвень. Вона в першому раунді здолала румунку Кирстю (6:2, 6:3). Матч відбудеться 18 квітня.

До слова, напередодні Костюк і ще чотири українки потрапили в список учасниць French Open.

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ТенісМарта Костюк