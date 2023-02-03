Костюк не здолала 1/4 фіналу турніру в Хуахіні

Thailand Open, 1/4 фіналу, жінки

Андреєску – Костюк – 2:0 (6:0, 7:6)

Перший сет став повним фіаско української тенісистки. Вона геть не опиралася канадці з румунським корінням і віддала партію усього за 25 хвилин. Костюк не взяла жодного гейму, а суперниця натомість оформила три брейки й легко повела в рахунку за сетами.

Зате друга партія виявилася набагато конкурентнішою. Хоча для 20-річної українки і вона розпочалася невдало. Андреєску стартувала з взятої подачі Костюк, а згодом зі ще одним брейком повела 5:1. Та на порозі сет-пойнту проспала ривок киянки.

Костюк не тільки відіграла відставання, а й навіть вийшла вперед (6:5). Утім, канадка виграла гейм на своїй подачі та перевела сет в тай-брейк. Там розпочалися гойдалки. Українська тенісистка спершу повела (2:0), потім програла 4 розіграші поспіль, але оформила ще один брейк. Але Андреєску вже було не зупинити (7:3).

У півфіналі канадська тенісистка зустрінеться з останньою представницею України на турнірі – Лесею Цуренко. Поєдинок запланований на 4 лютого. Тим часом іншу путівку до фіналу розіграють китаянки Чжу та Ван.