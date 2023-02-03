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Костюк не преодолела 1/4 финала турнира в Хуахине

Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку в Таиланде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк проиграла чвертьфинальный матч Thailand Open-2023 первой сеянной Бьянке Андрееску из Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Thailand Open, 1/4 финала, женщины

Андрееску – Костюк – 2:0 (6:0, 7:6)

Первый сет стал полным фиаско украинской теннисистки. Она совсем не сопротивлялась канадке с румынскими корнями и отдала партию всего за 25 минут. Костюк не взяла ни одного гейма, а соперница в свою очередь оформила три брейка и легко повела в счете по сетам.

Зато вторая партия оказалась гораздо более конкурентной. Хотя для 20-летней украинки и она началась неудачно. Андрееску стартовала со взятой подачи Костюк, а впоследствии с еще одним брейком повела 5:1. Но на пороге сет-пойнта проспала рывок киевлянки.

Костюк не только отыграла отставание, но даже вышла вперед (6:5). Впрочем, канадка выиграла гейм на своей подаче и перевела сет в тай-брейк. Там начались качели. Украинская теннисистка сначала повела (2:0), затем проиграла 4 розыгрыша подряд, но оформила еще один брейк. Но Андрееску уже было не остановить (7:3).

В полуфинале канадская теннисистка встретится с последней представительницей Украины на турнире – Лесей Цуренко. Поединок намечен на 4 февраля. Тем временем вторую путевку в финал разыграют китаянки Чжу и Ван.

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Марта КостюкТеннис