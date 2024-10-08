Костюк здобула вольову перемогу над екс-росіянкою в Китаї

Wuhan Open, 1-й раунд

Аванесян – Костюк – 1:2 (6:4, 5:7, 6:7)

У першій партії уродженка Ставропольського краю краще ввійшла в гру та створила мінімальну перевагу з брейком (2:0). Утім, Костюк швидко зорієнтувалася, вирівняла становище до середини сету та навіть вийшла вперед (4:2). Однак, Аванесян ще двічі взяла подачі української тенісистки та в десятому геймі з четвертої спроби реалізувала сетбол.

За трохи іншим сценарієм пішла друга партія. Цього разу суперниці двічі обмінялися брейками та, можливо, подумки готувалися до тай-брейку. Щоправда, Костюк за рахунку 6:5 на власну користь "заганяла" вірменку на чужій подачі та залишила сет за собой.

Українка перенесла впевненість на старт вирішальної партії. Вона з брейком доволі швидко відірвалася від Аванесян (3:0). Утім, опонентка не здалася і нав'язала Костюк конкуренцію. Пішов розмін невдалими подачами, в певний момент рахунок навіть став рівним (4:4), але перша ракетка України таки дотиснула вірменську тенісистку на тай-брейку.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою. Донька російських емігрантів вибила іспанку Крістіну Буксу (6:2, 6:4). Попередні два поєдинки завершилися перемогами української тенісистки, зокрема і на Australian Open-2023.