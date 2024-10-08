UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Костюк здобула вольову перемогу над екс-росіянкою в Китаї

Фото: Марта Костюк здолала перший раунд змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк переграла в трьох сетах вірменську тенісистку з російським минулим Еліну Аванесян у першому колі Wuhan Open-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Wuhan Open, 1-й раунд

Аванесян – Костюк – 1:2 (6:4, 5:7, 6:7)

 

У першій партії уродженка Ставропольського краю краще ввійшла в гру та створила мінімальну перевагу з брейком (2:0). Утім, Костюк швидко зорієнтувалася, вирівняла становище до середини сету та навіть вийшла вперед (4:2). Однак, Аванесян ще двічі взяла подачі української тенісистки та в десятому геймі з четвертої спроби реалізувала сетбол.

За трохи іншим сценарієм пішла друга партія. Цього разу суперниці двічі обмінялися брейками та, можливо, подумки готувалися до тай-брейку. Щоправда, Костюк за рахунку 6:5 на власну користь "заганяла" вірменку на чужій подачі та залишила сет за собой.

Українка перенесла впевненість на старт вирішальної партії. Вона з брейком доволі швидко відірвалася від Аванесян (3:0). Утім, опонентка не здалася і нав'язала Костюк конкуренцію. Пішов розмін невдалими подачами, в певний момент рахунок навіть став рівним (4:4), але перша ракетка України таки дотиснула вірменську тенісистку на тай-брейку.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою. Донька російських емігрантів вибила іспанку Крістіну Буксу (6:2, 6:4). Попередні два поєдинки завершилися перемогами української тенісистки, зокрема і на Australian Open-2023.

До слова, раніше Цуренко перемогла Бултер у 1/32 фіналу Wuhan Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісМарта Костюк