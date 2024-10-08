RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Костюк одержала волевую победу над экс-россиянкой в Китае

Фото: Марта Костюк одолела первый раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк обыграла в трех сетах армянскую теннисистку с российским прошлым Элину Аванесян в первом круге Wuhan Open-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Wuhan Open, 1-й раунд

Аванесян – Костюк – 1:2 (6:4, 5:7, 6:7)

 

В первой партии уроженка Ставропольского края лучше вошла в игру и создала минимальное преимущество с брейком (2:0). Впрочем, Костюк быстро сориентировалась, выровняла положение к середине сета и вышла вперед (4:2). Однако Аванесян еще дважды взяла подачи украинской теннисистки и в десятом гейме с четвертой попытки реализовала сетбол.

По несколько иному сценарию пошла вторая партия. В этот раз соперницы дважды обменялись брейками и, возможно, мысленно готовились к тай-брейку. Правда, Костюк при счете 6:5 в свою пользу "загоняла" армянку на чужой подаче и оставила сет за собой.

Украинка перенесла уверенность на старт решающей партии. Она с брейком довольно быстро оторвалась от Аванесян (3:0). Впрочем, оппонентка не сдалась и навязала Костюк конкуренцию. Последовал размен неудачными подачами, в определенный момент счет даже стал равным (4:4), но первая ракетка Украины таки дожала армянскую теннисистку на тай-брейке.

В следующем раунде Костюк встретится с американкой Амандой Анисимовой. Дочь российских эмигрантов выбила испанку Кристину Буксу (6:2, 6:4). Предыдущие два поединка завершились победами украинской теннисистки, в том числе и на Australian Open-2023.

К слову, ранее Цуренко победила Бултер в 1/32 финала Wuhan Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисМарта Костюк