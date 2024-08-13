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Костюк одержала непростую победу на старте Cincinnati Open

Цинциннати, Вторник 13 августа 2024 22:44
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Костюк одержала непростую победу на старте Cincinnati Open Фото: Марта Костюк победила за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела бельгийку Элизе Мертенс в первом раунде соревнований в американском Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cincinnati Open, 1-й раунд

Мертенс – Костюк – 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)

В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. В какой-то момент тай-брейк казался неизбежным. Однако, в десятом гейме Костюк внешне легко, "под ноль" взяла подачу бельгийской теннисистки и повела по партиям.

Мертенс реваншировался во втором сете. С двумя брейками она уже к середине отрезка уверенно повела (4:1). Украинка изменить ход событий в партии не сумела. Как следствие, бельгийка закрыла сет всего за 36 минут.

Неудачно для Костюк началась и третья партия. Она отдала оппонентке первую подачу. Правда, продолжительным стратегическое преимущество Мертенс не было. В четвертом гейме украинская теннисистка оформила обратный брейк. А в десятом Костюк второй раз взяла подачу соперницы и закрыла сет и матч.

Первая ракетка Украины в следующем круге встретится с новозеландкой Лулу Сан. Она в первом раунде турнира победила Линду Носкову из Чехии. Оппонентка победительницы второго поединка Костюк определится в матче полячки Иги Свентек и француженки Варвары Грачевой.

К слову, ранее Костюк ухудшила положение в рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк
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