Костюк збільшила представництво України в третьому раунді Australian Open

Australian Open-2023, 2-й раунд, жінки

Гадецкі – Костюк – 0:2 (2:6, 1:6)

У першому сеті українка здолала опір господарки змагань усього за півгодини. Уже в третьому геймі Костюк оформила перший брейк, а після вдалих розіграшів на власній подачі, закріпила перевагу ще одним узятим на подачі австралійки пунктом. Зрештою, завершила партію киянка реалізацією другого сет-пойнту.

Другий сет Костюк розпочала ще впевненіше. З двома брейками за якихось чверть години вона безапеляційно повела (4:0). І хоч у п'ятому геймі дозволила Гадецкі розмочити рахунок, та цього разу впоралася з представницею Австралії ще швидше – за 28 хвилин.

Для 20-річної Костюк вихід у третє коло мейджора – повторення найкращого досягнення. У Мельбурні вона вже двічі виступала в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії (2018, 2022). Орієнтир для українки на турнірах "Великого шолома" – 1/8 фіналу, куди Костюк дісталася на "Ролан Гарросі-2021".

У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з третьою сіяною на турнірі Джессікою Пегулою. Американка в основній сітці Australian Open уже вибила румунку Крістіан і білоруски Соснович. Старт 3-го кола змагань запланований на 20 січня.