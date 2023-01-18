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Костюк збільшила представництво України в третьому раунді Australian Open

Фото: Марта Костюк стала третьою українкою у 3-му раунді Australian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Легкою перемогою української тенісистки Марти Костюк завершився матч другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії проти Олівії Гадецкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 2-й раунд, жінки

Гадецкі – Костюк – 0:2 (2:6, 1:6)

У першому сеті українка здолала опір господарки змагань усього за півгодини. Уже в третьому геймі Костюк оформила перший брейк, а після вдалих розіграшів на власній подачі, закріпила перевагу ще одним узятим на подачі австралійки пунктом. Зрештою, завершила партію киянка реалізацією другого сет-пойнту.

Другий сет Костюк розпочала ще впевненіше. З двома брейками за якихось чверть години вона безапеляційно повела (4:0). І хоч у п'ятому геймі дозволила Гадецкі розмочити рахунок, та цього разу впоралася з представницею Австралії ще швидше – за 28 хвилин.

Для 20-річної Костюк вихід у третє коло мейджора – повторення найкращого досягнення. У Мельбурні вона вже двічі виступала в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії (2018, 2022). Орієнтир для українки на турнірах "Великого шолома" – 1/8 фіналу, куди Костюк дісталася на "Ролан Гарросі-2021".

У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з третьою сіяною на турнірі Джессікою Пегулою. Американка в основній сітці Australian Open уже вибила румунку Крістіан і білоруски Соснович. Старт 3-го кола змагань запланований на 20 січня.

До слова, раніше Калініна перемогою над Квітовою оформила путівку в 3-й раунд Відкритого чемпіонату Австралії.

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